Islam | Sardone | ' Ue continua a promuovere eventi con donne velate'

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “Spiace constatare, per l'ennesima volta, la preoccupante deriva dell'Unione europea sui diritti delle. Bruxellescampagne di comunicazione pero progetti europei concome protagoniste. Una modalità usata dall'Ue per non urtare la comunitàica e per veicolare il messaggio che il veloico sia un simbolo di libertà. L'ultima scelta di questo tipo riguarda ‘L'Anno europeo della gioventù 2022', che vede tra le immagini di promozione una ragazza velata". Lo denuncia Silvia, europarlamentare della Lega. "Purtroppo -aggiunge- non è la prima volta: anche per la ‘Conferenza sul futuro dell'Europa' era stata scelta una donna con hijab e nelle ...