Irene Fargo | quando insegnò la Turandot al Festival di Sanremo | Memories

(Di sabato 2 luglio 2022) È certamente riduttivo dire “la”, perchési parla dell’opera italiana è bene ricordarsi che usare lo stesso lessico del pop e delle chart potrebbe mandarci incontro a morte certa. Eppure l’opera di, in quel 1992, è stata pura divulgazione. Per quella voce d’altri tempi di Palazzolo Sull’Oglio non era la prima volta all’Ariston. Solo l’anno precedente Flavia Pozzaglio – questo il nome di battesimo – aveva partecipato con La Donna Di Ibsen arrivando seconda tra le Nuove Proposte. Anche in quel caso, del resto,aveva fatto opera di divulgazione. La Donna Di Ibsen aveva un testo ispirato all’opera La Donna Del Mare del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen e sì, la cantante di Palazzolo aveva dimostrato che l’amore per il teatro e per la musica ...