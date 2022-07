Irene Fargo, è giallo sulla morte dell’amata cantante italiana: cos’hanno scoperto (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi è deceduta Irene Fargo, cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1991. Le cause della morte sono un vero e proprio giallo. Non sono state ancora date notizie ufficiali sulla sua morte. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla produttrice discografica Giovanna Nocetti: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace”. (Continua dopo la foto…) Chi è Irene Fargo Irene Fargo è stata una famosa cantante, che ha esordito nel 1987 sul palco del Festival di Castrocaro nel 1987 con il brano “Fretta di te”. L’incontro con Enzo Miceli permette all’artista di farla conoscere a livello ... Leggi su tvzap (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi è decedutache ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1991. Le cause dellasono un vero e proprio. Non sono state ancora date notizie ufficialisua. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla produttrice discografica Giovanna Nocetti: “Ciao, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace”. (Continua dopo la foto…) Chi èè stata una famosa, che ha esordito nel 1987 sul palco del Festival di Castrocaro nel 1987 con il brano “Fretta di te”. L’incontro con Enzo Miceli permette all’artista di farla conoscere a livello ...

Pubblicità

fraversion : mi spiace molto per la morte di Irene Fargo. Avrebbe meritato più successo e considerazione dagli addetti ai lavori… - fanpage : Ci ha lasciato la cantante #IreneFargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Aveva 59 anni - fanpage : Le dolci parole di Renato Zero per #IreneFargo - maryemanuel7532 : Oggi, 1 luglio, è morta Irene Fargo. La cantante e attrice teatrale, il cui nome all'anagrafe era Flavia Pozzaglio, aveva 59 anni - franci_2017 : RT @AIdrofobo: Non la conosceva praticamente nessuno, ma io sono cresciuto con le sue canzoni. Ho ancora il suo 33 giri del 1992. Come una… -