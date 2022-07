Iran | terremoto magnitudo 6 0 | almeno 3 morti

Pubblicità

Agenzia ANSA

Almeno tre persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in seguito ad un forte terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito la zona meridionale dell'Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. L'epicentro del sisma, secondo i dati forniti dal servizio geologico statunitense, si è verificato nelle prime ore di sabato nella parte meridionale dell'Iran. L'ipocentro individuato ad una profondità di 10 chilometri, stima il Centro sismologico. TEHERAN, 02 LUG - Almeno tre persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in seguito ad un forte terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito la zona meridionale dell'Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna.