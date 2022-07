Interesse per Solbakken sulla fascia destra, ma c’è concorrenza dalla Serie A! (Di sabato 2 luglio 2022) Matteo Politano potrebbe salutare il Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, in favore del Valencia di Rino Gattuso. L’ex allenatore azzurro, infatti, vorrebbe portare il numero 21 in Liga e il calciatore sembra intenzionato a salutare la squadra di Aurelio De Laurentiis. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è spuntato anche quello di Ola Solbakken, ala destra norvegese classe ’98. L’attaccante è attualmente un giocatore del Bodo Glimt ed in Serie A ha attirato l’attenzione della Roma, che ha affrontato la squadra nel corso della Conference League. Calciomercato Napoli Solbakken (Getty Images) Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha dichiarato su Twitter che sono stati aperti i colloqui per il calciatore norvegese e che c’è competizione tra i due ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Matteo Politano potrebbe salutare il Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, in favore del Valencia di Rino Gattuso. L’ex allenatore azzurro, infatti, vorrebbe portare il numero 21 in Liga e il calciatore sembra intenzionato a salutare la squadra di Aurelio De Laurentiis. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è spuntato anche quello di Ola, alanorvegese classe ’98. L’attaccante è attualmente un giocatore del Bodo Glimt ed inA ha attirato l’attenzione della Roma, che ha affrontato la squadra nel corso della Conference League. Calciomercato Napoli(Getty Images) Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha dichiarato su Twitter che sono stati aperti i colloqui per il calciatore norvegese e che c’è competizione tra i due ...

