Inter, ultima amichevole estiva contro il Villarreal (Di sabato 2 luglio 2022) Ecco il programma delle amichevoli dell'Inter Saranno 5 le amichevoli del precampionato dell'Inter. Oltre a quelle contro Lugano e Monaco sono previste altre 3 sfide contro il Lens, il Lione e per finire contro il Villarreal. Le prime due sfide si giocheranno a Lugano e a Basilea rispettivamente il 12 (ore 18:30) contro i padroni di casa e il 16 luglio (ore 20:30). Poi trasferta in Francia in programma per il 23 luglio in casa del Lens (ore 18:30) e il 30 impegno a Cesena contro il Lione. Ultimo impegno estivo il 6 agosto a Pescara contro il Villarreal che precederà di una settimana l'esordio in campionato contro il Lecce. L'articolo proviene da Intermagazine.

