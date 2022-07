Inter, sorpresa a casa Lukaku: si presenta Onana | VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Romelu Lukaku e André Onana sono ufficialmente diventati calciatori dell'Inter. I due si godono gli ultimi giorni di vacanza... insieme! Ecco il VIDEO postato dal portiere ex Ajax Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Romelue Andrésono ufficialmente diventati calciatori dell'. I due si godono gli ultimi giorni di vacanza... insieme! Ecco ilpostato dal portiere ex Ajax

Pubblicità

infoitsport : Inter, offerta a sorpresa per il centrocampista: cifre e dettagli - ferrantelli94 : RT @InteristaNon: Sogno un filmato di Inter Media House in cui ci sono tutti i nuovi acquisti e a sorpresa alla fine c'è Dybala - Giovannimerlo15 : RT @InteristaNon: Sogno un filmato di Inter Media House in cui ci sono tutti i nuovi acquisti e a sorpresa alla fine c'è Dybala - Anna11563647 : @pino_nostro Ti parlo per me adesso perché non credo debba “difendere” nessuno! Ti ripeto, sono solo rimasta molto… - osteopeppe : RT @InteristaNon: Sogno un filmato di Inter Media House in cui ci sono tutti i nuovi acquisti e a sorpresa alla fine c'è Dybala -