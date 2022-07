Inter, Correa piace al Napoli. C’è da trattare tra le parti: il punto (Di sabato 2 luglio 2022) sul futuro dell’attaccante argentino L’Inter deve mettere a segno una cessione importane in attacco per poter chiudere Dybala. Tra i giocatori che il club lascerebbe uscire senza grossi affanni c’è Joaquin Correa, che piace molto al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà da trattare, visto che l’argentino ex Lazio pesa a bilancio per circa 24.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) sul futuro dell’attaccante argentino L’deve mettere a segno una cessione importane in attacco per poter chiudere Dybala. Tra i giocatori che il club lascerebbe uscire senza grossi affanni c’è Joaquin, chemolto al. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà da, visto che l’argentino ex Lazio pesa a bilancio per circa 24.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : #Inter-#Dybala: - Il club ha già fatto la sua offerta. - Poca distanza sull’ingaggio del giocatore, tanta su bonus… - edoardo_cecchin : @wazzaCN @attaccante Per me appena esce sanchez entra lui. Non ce lo si può far scappare solo perché su cerca di tr… - Luxgraph : Inter, Napoli su Correa. Vidal verso il Boca Juniors - FraLauricella : #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Pinamonti ?Vidal ?Sanchez ?Rano… - neymarco98 : Contatti Inter-Napoli per Correa, prima proposta del Napoli 15 mln + bonus L'Inter è disposta anche a darlo in prestito con obbligo a 25 mln -