Inter, con Konami accordo di 6 anni e 45 milioni di euro (Di sabato 2 luglio 2022) I dettagli dell’accordo tra Inter e Konami Nella giornata di ieri Inter e Konami, hanno presentato ufficialmente la partnerhip con la società di videogiochi che sponsorizzerà il centro sportivo giovanile e le maglie di allenamento. Il portale specializzato Calcio e Finanza, ha svelato quelli che sono alcuni dettagli dell’accordo ovvero la durata – 6 anni – e la cifra che entrerà nelle casse del club nerazzurro – 45 milioni di euro -. “Quanto vale questa partnership? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si tratta di un accordo rilevante per il club nerazzurro a livello economico: l’accordo infatti vale circa 45 milioni di euro complessivi, in una ... Leggi su intermagazine (Di sabato 2 luglio 2022) I dettagli dell’traNella giornata di ieri, hanno presentato ufficialmente la partnerhip con la società di videogiochi che sponsorizzerà il centro sportivo giovanile e le maglie di allenamento. Il portale specializzato Calcio e Finanza, ha svelato quelli che sono alcuni dettagli dell’ovvero la durata – 6– e la cifra che entrerà nelle casse del club nerazzurro – 45di-. “Quanto vale questa partnership? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si tratta di unrilevante per il club nerazzurro a livello economico: l’infatti vale circa 45dicomplessivi, in una ...

