Inflazione, spesa più cara di 531 euro. Benzina, ora indaga la Guardia di Finanza (Di sabato 2 luglio 2022) Manovre speculative, frodi, pratiche scorrette. Il rischio è che la guerra in Ucraina venga sfruttata come escamotage per fare schizzare alle stelle i prezzi di servizi e prodotti. Uno su... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 luglio 2022) Manovre speculative, frodi, pratiche scorrette. Il rischio è che la guerra in Ucraina venga sfruttata come escamotage per fare schizzare alle stelle i prezzi di servizi e prodotti. Uno su...

Pubblicità

fattoquotidiano : Spesa e inflazione, Altroconsumo: “I prezzi di 10 prodotti, dalla pasta alla farina, sono aumentati in media del 20… - morry74 : Inflazione, a giugno arriva all'8%: al top dal 1986. Il carrello della spesa corre ancora di più - infoiteconomia : Inflazione e spesa sempre più cara, ecco come risparmiare: la guida - Iostoconlanato : Stanno riemergendo quelli che 'indicizziamo salari e pensioni all'inflazione!' Quindi aumentiamo ANCORA la spesa p… - ansa_economia : Per il carrello della spesa +8,3%, record dal 1986 . #ANSA -