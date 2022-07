Inflazione mai così alta dal 1996 | i dati Istat rivelano situazione allarmante

(Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Il mese di giugno ha portato il boom dell’in Italia: secondo le stime dell’l’indice italiano dei prezzi al consumo per la collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dell’1,2% su base mensile e dell’8,0% su base annua. A maggio avevamo il +0,8%, dal +6,8% di aprile. IPreoccupano non poco i. “A giugno l’accelera di nuovo salendo a un livello che non si registrava da gennaio 1986 (quando fu pari a +8,2%)”. Il commento dell’al proprio studio, non lascia molti spiragli positivi. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai beni energetici agli altri comparti merceologici, nell’ambito sia dei beni sia dei servizi. Pertanto, i prezzi al consumo al ...

Volano i prezzi di cibo e bollette , con l'che non è statacosì alta dal 1986: a giugno dilaga e tocca l'8%, il tasso più alto da 36 anni . Le brutte sorprese nel carrello della spesa Per il ' carrello della spesa ' con i beni ......1 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell'effetto dell'scatenata ...ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano...La siccità con il taglio dei raccolti spinge l’inflazione nel carrello della spesa con aumenti che vanno dal +10,8% per la frutta al +11,8% della verdura, in una situazione resa già difficile dai rinc ...Gas e alimentari guidano i rincari. E la siccità aggrava la situazione produttiva: per la frutta le perdite sfiorano il 15% ...