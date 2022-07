Inflazione: 8 per cento a giugno, non era così dal 1986 Istat: prezzi dei beni energetici saliti del 48,6 per cento (Di sabato 2 luglio 2022) Non si era a questi livelli da 36 anni. giugno 2022: Inflazione in Italia all’8 per cento, poco meno del rialzo dei prezzi nella media dell’Unione europea. Dal 1986 il nostro Paese non era in queste condizioni. Pesa in particolare, stando alle rilevazioni Istat, l’aumento dei prezzi riguardanti i beni energetici: +48,6 per cento. L'articolo Inflazione: 8 per cento a giugno, non era così dal 1986 <small class="subtitle">Istat: prezzi dei beni energetici saliti del 48,6 per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 luglio 2022) Non si era a questi livelli da 36 anni.2022:in Italia all’8 per, poco meno del rialzo deinella media dell’Unione europea. Dalil nostro Paese non era in queste condizioni. Pesa in particolare, stando alle rilevazioni, l’aumento deiriguardanti i: +48,6 per. L'articolo: 8 per, non eradal deidel 48,6 per ...

