Pubblicità

Agenzia ANSA

Ilha segnalatocasi di covid - 19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 4 marzo scorso, secondo le statistiche del National Institute of Health (Nih) pubblicate oggi. Tuttavia, il paese ...Il bilancio di guariti e dimessi sale di 55.unità, mentre il conto degli attuali positivi ... ma resta endemica in quelle regioni tra Afghanistan ein cui non è possibile portare avanti un ... In Pakistan 818 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore - Asia Il Pakistan ha segnalato 818 casi di covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 4 marzo scorso, secondo le statistiche del National Institute of Health (Nih) pubblicate oggi. (ANSA) ...