In Germania è allarme mensa: i bimbi mangiano male, i cuochi abbondano in sale e zucchero (Di sabato 2 luglio 2022) allarme mensa in Germania. Così come segnala Italia Oggi, gli studenti a scuola mangiano male, ingrassano, o diventano anoressici perché rifiutano quel che offre loro la mensa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022)in. Così come segnala Italia Oggi, gli studenti a scuola, ingrassano, o diventano anoressici perché rifiutano quel che offre loro la. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : In Germania è allarme mensa: i bimbi mangiano male, i cuochi abbondano in sale e zucchero - slop62 : Il Btp Italia non è stato un successo. E dalla Germania arriva l’allarme sul rischio di una Lehman energetica. Per… - Qualenergiait : La #Germania dichiara l’allarme #gas - Stefano15067453 : Germania in acuta recessione nel 2023 A lanciare l'allarme è Stefan Kooths, vice presidente del Kiel Institute for… - ologrammi : 10% di nascite in meno... Allarme dalla Germania: le vaccinazioni danneggiano la fertilità -