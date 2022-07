In Francia mancano i docenti nelle classi, i genitori denunciano lo Stato per le ore di insegnamento perse (Di sabato 2 luglio 2022) La cronica mancanza di insegnanti nelle scuole della Francia è uno dei tempi più caldi del dibattito politico nel paese transalpino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022) La cronica mancanza di insegnantiscuole dellaè uno dei tempi più caldi del dibattito politico nel paese transalpino. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : In Francia mancano i docenti nelle classi, i genitori denunciano lo Stato per le ore di insegnamento perse - HuffPostItalia : In Francia mancano gli insegnanti, i genitori denunciano lo Stato - Lindera_ : Mancano 3 giorni al mio ritorno in Italia e stasera ho salutato una delle persone con cui ho legato di più qui in F… - Mauro04040404 : @repubblica 7 centrali per recuperare quanto gsp di potenza dei 70GW che ci mancano? se 1,5 GW costano per la costr… - MauroCapozza : RT @Maddalenapareti: Le elezioni in Francia, le crisi in UK, il malcontento nei confronti delle classi dirigenti americane e italiane signi… -