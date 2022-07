In fiamme campi di grano e le sterpaglie a ridosso del supermercato - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 2 luglio 2022) I campi anneriti dalle fiamme dopo l'intervento dei vigili del fuoco Per stilare il bilancio finale, serviranno gli ultimi rilievi dei vigili del fuoco. La certezza, al momento, è che il vasto ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) Ianneriti dalledopo l'intervento dei vigili del fuoco Per stilare il bilancio finale, serviranno gli ultimi rilievi dei vigili del fuoco. La certezza, al momento, è che il vasto ...

Pubblicità

emmeu9 : RT @localteamtv: Grosso incendio nei campi tra Origgio e Lainate: le fiamme avanzano veloci in un campo agricolo, non lontano dalla zona in… - NYANZlEKS : non pOSSO SCRIVERE NIENTE PERCHÉ È SPOILER MA È UNO SPOILER CHE IO MANCO DOVREI SAPERE la mia vita è ingiusta mi se… - localteamtv : Grosso incendio nei campi tra Origgio e Lainate: le fiamme avanzano veloci in un campo agricolo, non lontano dalla… - SIENANEWS : Campi di grano in fiamme a Monteroni d'Arbia, autobotti e elicotteri dei vigili del fuoco in azione... - venti4ore : Grosso incendio nel Senese, campi di grano in fiamme a Monteroni d’Arbia -