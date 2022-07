"Impossibile". Viola smentisce Speranza: Covid e vaccino, verso il disastro? | Video (Di sabato 2 luglio 2022) "Facciamo battute per alleggerire, ma la verità è che siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Anche oggi i dati sono allarmanti". Lilli Gruber introduce così, a Otto e mezzo, l'immunologa Antonella Viola, in collegamento con La7 per commentare il bollettino sui contagi da Omicron. "Ci può dire chi deve fare subito il secondo booster, ovvero seconda dose di vaccino? Dobbiamo dare assolutamente qualche certezza: solo il 20% l'ha fatta, dobbiamo aspettare il pan-vaccino anche se in ottobre non coprirà tutte le varianti del virus?", domanda un allarmata Gruber. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha già annunciato l'arrivo di questo vaccino "omni-valente" dopo l'estate, ma la Viola scuote il capo: "Pfizer ha appena annunciato la sperimentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) "Facciamo battute per alleggerire, ma la verità è che siamo nel mezzo di una nuova ondata. Anche oggi i dati sono allarmanti". Lilli Gruber introduce così, a Otto e mezzo, l'immunologa Antonella, in collegamento con La7 per commentare il bollettino sui contagi da Omicron. "Ci può dire chi deve fare subito il secondo booster, ovvero seconda dose di? Dobbiamo dare assolutamente qualche certezza: solo il 20% l'ha fatta, dobbiamo aspettare il pan-anche se in ottobre non coprirà tutte le varianti del virus?", domanda un allarmata Gruber. Il ministro della Salute Robertoha già annunciato l'arrivo di questo"omni-valente" dopo l'estate, ma lascuote il capo: "Pfizer ha appena annunciato la sperimentazione ...

Pubblicità

539th : Oggi il fattore settimanale delle diagnosi non si è mosso e attualmente è altamente improbabile che rientri nel per… - DalilaAdrower : @huge1961 Purtroppo non era una tinta ma un riflessante e stingeva tantissimo, avevo sempre le mani viola e il sudo… - txtfairyy : @utabuteulb per carità è impossibile renderli brutti, però in generale a me da fastidio quando le tinte non sono om… - ReiraNoire : Non bestemmio solo perché ho mal di gola, è impossibile non riesco a superare le stramaledette bolle viola 2a parte… - Littl3_Fr3ak_ : @81Pennacchio 21. Partendo dal fatto che amo tipo tutti i colori, quelli che preferisco sono il giallo, rosa e viol… -