Impiegato riceve 172mila euro di stipendio per errore | che fine fa

(Di sabato 2 luglio 2022) Ha ricevuto uno200 volte più alto del suo ed è sparito. Succede in Cile dove un uomo pagato molto più del dovuto, si è dimesso e dopo la promessa di restituire i soldi ha fatto perdere le proprie tracce. Secondo quanto riporta Leggo, che cita il quotidiano cileno Diario Financiero, l'dell'azienda di carne Cial aveva percepito 65.398.851 pesos cileni (ovverocirca) anziché la sua ben più ridotta mensilità. Quando i dirigenti si sono accorti dell', l'uomo è stato subito contattato e gli è stato chiesto di ridargli la cifra erroneamente corrisposta. Da parte sua l'uomo ha assicurato che sarebbe andato in banca per risolvere la cosa. Peccato però che l'uomo il giorno dopo non si è presentato al lavoro. L'azienda quindi ha provato a chiamarlo ma invano. ...