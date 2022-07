Iliad, utenti perplessi: la nuova offerta non convince (Di sabato 2 luglio 2022) Non proprio felicissimi gli utenti di Iliad dopo il cambio di tariffa e di offerta per quanto riguarda la compagnia telefonica francese La compagnia telefonica francese Iliad è sbarcata ormai da qualche anno sul mercato italiano. Ha fatto incetta di nuovi abbonamenti e grande seguito grazie ad una campagna di marketing convincente, ma soprattutto grazie L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Non proprio felicissimi glididopo il cambio di tariffa e diper quanto riguarda la compagnia telefonica francese La compagnia telefonica franceseè sbarcata ormai da qualche anno sul mercato italiano. Ha fatto incetta di nuovi abbonamenti e grande seguito grazie ad una campagna di marketingnte, ma soprattutto grazie L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 3:44 PM CEST. - IliadItalia : Abbiamo chiesto al venditore per eccellenza di insegnare ai nostri utenti come consigliare iliad. Ma ne avevano dav… - IliadItalia : @boncibobobon Ciao ?? Una volta effettuata la registrazione, accedi all’Area Personale Fibra e clicca su 'Attiva sub… - tecnoandroidit : Iliad: nuove promo per gli utenti ma arriva anche una multa clamorosa - Una multa da 1,2 milioni di euro per via d… - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 2:44 PM CEST. -