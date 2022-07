Il Vaticano ha rivenduto alla metà di quanto lo ha pagato il palazzo di Londra

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 luglio 2022) Città del– In attesa dell’esito del processo che si sta celebrando Oltretevere, ilfa sapere di aver ultimata la vendita dellondinese dial centro dello scandalo finanziario. “Nei giorni scorsi – fa sapere l’Apsa – l’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital delin 60 Sloane Avenue a, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline. La Segreteria per l’Economia ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi”. Ilera costato oltre 300 milioni. “Le perdite riscontrate rispetto aspeso per l’acquisto dell’immobile sono state conferiteriserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in questa ...