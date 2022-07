Il sospetto di Conte | «Draghi dietro la scissione M5s?» Voto online per il governo | ma Grillo può riprendersi il simbolo

(Di sabato 2 luglio 2022) C’è unche agita Giuseppe. Mentre prepara l’incontro di lunedì con Mario, il leader del Movimento 5 Stelle riflette sulladi Di Maio. E unisce i puntini della (presunta) telefonata trae il premier. «Unacosì non si coltiva in poche ore. Da un po’ c’era un’agenda personale al di fuori della linea politica del Movimento. È statoa suggerirlo? Ne parlerò con lui lunedì», dice ai fedelissimi. Intanto i big delcontinuano a spingere per uscire dal: anche Roberta Lombardi oggi evoca il. Intanto, mentre Michele Santoro gli offre il suo aiuto per costruire un’opposizione di sinistra all’esecutivo, una ...

Le parole di Giuseppe, durante l'evento di AreaDem a Cortona , non lasciano spazio a dubbi: ...l'ipotesi che sia stato il premier a suggerire a Di Maio di andarsene dal M5s è più che unIlè strisciante e rischia di avere conseguenze importanti sulla tenuta del governo: Mario ...ha ispirato o guidato Luigi Di Maio nella sua decisione di lasciare i 5 Stelle Per Giuseppe...Il casoCome ha fatto il broker a convincere Conte, Evra, Lippi e altri vip a investire milioni nei suoi fondi Dal rendimento del 10% agli algoritmi passando per l'asserito legame con Hsbc: i segreti ...