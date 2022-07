Il solito Fedez contro i cattolici: il Gay Pride è come la Pasqua e se vi offendete va bene… (Di sabato 2 luglio 2022) La sentenza della Corte Suprema, che elimina il diritto all’aborto negli Usa, “è una merda”. Arriva Fedez e la sua contro-sentenza dopo quella che negli Usa vieta l’aborto secondo la narrazione corrente. In realtà si tratta di una sentenza che delega agli Stati la soluzione del quesito abortosì-aborto no. Ma Fedez si rivolge su Instagram ai suoi fan e utilizza il linguaggio banalizzante dei social. Ce lo ricordiamo testimonial agguerrito della legge Zan e oggi non si tira indietro dinanzi all’occasione di comiziare un po’ anche sull’aborto. Il rapper, in Puglia per partecipare a ‘Battiti Live’, ha parlato anche del fatto che “in Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito di cavalcare la cosa per riaprire il dibattito anche qui, ma il Vaticano prima di prendere posizione su questo, dovrebbe disinvestire dalla case farmaceutiche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) La sentenza della Corte Suprema, che elimina il diritto all’aborto negli Usa, “è una merda”. Arrivae la sua-sentenza dopo quella che negli Usa vieta l’aborto secondo la narrazione corrente. In realtà si tratta di una sentenza che delega agli Stati la soluzione del quesito abortosì-aborto no. Masi rivolge su Instagram ai suoi fan e utilizza il linguaggio banalizzante dei social. Ce lo ricordiamo testimonial agguerrito della legge Zan e oggi non si tira indietro dinanzi all’occasione di comiziare un po’ anche sull’aborto. Il rapper, in Puglia per partecipare a ‘Battiti Live’, ha parlato anche del fatto che “in Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito di cavalcare la cosa per riaprire il dibattito anche qui, ma il Vaticano prima di prendere posizione su questo, dovrebbe disinvestire dalla case farmaceutiche ...

