Il radicalismo a casaccio di Letta per inseguire la protesta sociale

(Di sabato 2 luglio 2022) Un mix di politiche sociali e valoriali molto di sinistra. Salari, Ius scholae, diritti, cannabis: il Partito democratico non vuole farsi trovare impreparato quando l’autunno inevitabilmente si scalderà. Già si ipotizza una grande manifestazione sindacale per fine settembre (forse solo Cgil-Uil) contro il carovita e per il lavoro, con un disperato Giuseppe Conte che potrebbe per quel periodo radicalizzare il Movimento 5 stelle portandosi appresso la sinistra diffusa, per quel che vale oggi, gli anti-draghiani in servizio permanente effettivo, antipolitica varia. Se la crisi economica, malgrado gli sforzi di Mario Draghi per non farla diventare carburante per i populisti, dovesse portare a un indurimento della lotta politica, il Pd potrebbe trovarsi in mezzo al guado tra la responsabilità di partito di governo e la necessità di non lasciare ad altri il monopolio della ...