Il punto su Bergamo Capitale della Cultura | “Quartieri protagonisti | treni Donizetti e un milione di euro”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 luglio 2022). Mancano solo due mesi per arrivare alla stretta finale che consentirà, all’amministrazione comunale di, e in particolare al suo assessore competente, Nadia Ghisalberti, di valutare quali, degli oltre 500 progetti arrivati in vista diBrescia2023, saranno scelti per accedere aldidestinato dal Ministroa ciascuna delle città coinvolte nel progetto. “Stiamo preparando il bando, e attendiamo con ansia le linee guida del Governo – racconta Nadia Ghisalberti -, per poi procedere all’assegnazione del gettito. Posso dire che, in questo senso, verranno privilegiati i progetti che hanno una marca legata alla coprogettazione tra...