Il portiere russo di hockey firma un contratto negli Usa e viene arrestato. Per Mosca è un disertore (Di sabato 2 luglio 2022) Finisce il sogno del portiere russo di hockey su ghiaccio Ivan Fedotov di volare negli Stati Uniti. È stato arrestato per presunta elusione del servizio militare. Aveva da poco firmato un contratto da oltre un milione di euro con i Philadelphia Flyers della National hockey League statunitense, ma come riportano i media russi è stato invece arrestato a San Pietroburgo. Come si legge sul sito dell'Ansa.it, il quotidiano Fontanka e il giornale online Baza hanno citato infatti fonti, affermando che ieri funzionari della polizia e dell'esercito hanno dato il via a una vera e propria caccia all'uomo per rintracciare Fedotov.

