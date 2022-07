Il più veloce dell’UniBg è Roberto Rigali: oro nella staffetta ai Giochi del Mediterraneo (Di sabato 2 luglio 2022) nella seconda giornata dei 19esimi Giochi del Mediterraneo di atletica, in corso di svolgimento in Algeria a Orano, medaglia d’oro per lo studente UniBg Roberto Rigali nella staffetta 4×100, insieme a Andrea Federici, Matteo Melluzzo, Diego Pettorossi. Gli azzurri hanno battuto la Turchia per tre centesimi (38.95 a 38.98) salendo sul gradino più alto del podio. A congratularsi con Roberto Rigali, camuno di Esine, studente di Scienze dell’Educazione, Curriculum motorio-sportivo grazie al programma doppia carriera studenti atleti, il Rettore Sergio Cavalieri: “Voglio congratularmi per il brillante risultato di questo nostro studente. Un ragazzo che sta riuscendo con grande caparbietà a coronare la sua passione sportiva con un impegno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 luglio 2022)seconda giornata dei 19esimideldi atletica, in corso di svolgimento in Algeria a Orano, medaglia d’oro per lo studente UniBg4×100, insieme a Andrea Federici, Matteo Melluzzo, Diego Pettorossi. Gli azzurri hanno battuto la Turchia per tre centesimi (38.95 a 38.98) salendo sul gradino più alto del podio. A congratularsi con, camuno di Esine, studente di Scienze dell’Educazione, Curriculum motorio-sportivo grazie al programma doppia carriera studenti atleti, il Rettore Sergio Cavalieri: “Voglio congratularmi per il brillante risultato di questo nostro studente. Un ragazzo che sta riuscendo con grande caparbietà a coronare la sua passione sportiva con un impegno ...

