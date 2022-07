Il pensiero strategico della Russia e la cultura della paranoia (Di sabato 2 luglio 2022) Quando si tratta comprendere quel che accade a livello di relazioni internazionali, la grande difficoltà dell’opinione pubblica occidentale – e spesso anche delle classi dirigenti ­­– è legata alla tendenza ad applicare alle altre civiltà i propri modi di intendere il mondo. Ciò risulta particolarmente evidente in questo periodo, nel momento in cui si tenta di analizzare l’invasione russa dell’Ucraina. Dove, evidentemente, la maniera occidentale di concepire il conflitto non è simile al modo con il quale i russi lo stanno analizzando. Per tentare di decifrare questa differenza occorre comprendere cosa sia la cultura strategica di una nazione e, nel nostro caso, capire quali siano i tratti caratterizzanti della cultura strategica della Russia. Questo articolo è stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 luglio 2022) Quando si tratta comprendere quel che accade a livello di relazioni internazionali, la grande difficoltà dell’opinione pubblica occidentale – e spesso anche delle classi dirigenti ­­– è legata alla tendenza ad applicare alle altre civiltà i propri modi di intendere il mondo. Ciò risulta particolarmente evidente in questo periodo, nel momento in cui si tenta di analizzare l’invasione russa dell’Ucraina. Dove, evidentemente, la maniera occidentale di concepire il conflitto non è simile al modo con il quale i russi lo stanno analizzando. Per tentare di decifrare questa differenza occorre comprendere cosa sia lastrategica di una nazione e, nel nostro caso, capire quali siano i tratti caratterizzantistrategica. Questo articolo è stato ...

IlPrimatoN : Ogni nazione ha un suo modo peculiare di approcciarsi alla politica estera: ecco come storia e geografia influenzan… - giovamartinelli : @MaragnoThomas @CCavalleresco @FCoticchia @DomaniGiornale @AurelioGiansira Direi che la condizione di 'cenrontola'a… - MaragnoThomas : @CCavalleresco @FCoticchia @DomaniGiornale @giovamartinelli @AurelioGiansira ... cenerentola a livello di pensiero… - MarcoReNer_azz : @gianninastar14 @Inter Non voglio fare polemica ed il giocatore è importante che arrivi più che per l’immediato ruo… - DrSlump1984 : @ProfCampagna Definirla 'propaganda Putiniana' già è un complimento.. Significa che hanno elaborato un pensiero str… -