Il peggior semestre da 50 anni | crisi nera per Wall Street

(Di sabato 2 luglio 2022) Chiusura in rialzo perin una seduta caratterizzata da un'accentuata volatilità. Il Dow Jones sale dell'1,05% a 31.097 punti, il Nasdaq avanza dello 0,90% a 11.127 punti, lo S&P 500 guadagna l'1,06% a 3.825 punti. Per gli investitori si prospetta un lungo week-end di vacanza per la chiusura dei mercati lunedì 4 luglio, giorno dell'Indipendenza. Tutti e tre gli indici chiudono la settimana in rosso con lo S&P 500 che ha messo a segno ildal 1970, il Dow Jones dal 1962 e il Nasdaq ili assoluto. Gli operatori guardano alla stagione degli utili del secondo trimestre che inizierà nei prossimi giorni, ai dati sul lavoro di giovedì prossimo e alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve del 26-27 luglio. I mercati temono che ...

L'S P 500 ha perso il 9,37 per cento a giugno ed ha registrato il suoin più di mezzo secolo, scendendo del 20,58 per cento. Questo dato rappresenta il calo percentuale più marcato ...Archiviato un primoda incubo (per l'S&P 500performance del periodo dal 1970), gli investitori guardano con speranza all'avvio della stagione delle trimestrali (che prenderà il via ...Chiusura in rialzo per Wall Street in una seduta caratterizzata da un’accentuata volatilità. Il Dow Jones sale dell’1,05% a 31.097 ...I prezzi del future sull’oro, quotato in dollari al Comex, stanno cercando di chiudere in rimonta le ultime battute di una settimana che è stata caratterizzata dal raggiungimento di nuovi minimi relat ...