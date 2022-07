Il parto a bordo del traghetto con il motorista ' ostetrico improvvisato'

(Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Aveva fretta di nascere la piccola Caterina Sofia e la mamma si è trovata arire su undella Navigazione Lago Maggiore, durante la traversata da Verbania a Laveno. Questa mattina, avvertiti i primi sintomi del, i genitori - mamma Elisa e papà Sandro - si sono imbarcati a Verbania Intra suldelle 5.00 per raggiungere l'ospedale di Cittiglio, sulla sponda lombarda del lago, a pochi chilometri da Laveno. Una volta al largo, ilAlessandro Rossi ha avvertito le grida di richiesta di aiuto da parte del futuro papà. La moglie si trovava in auto ed aveva già rotto le acque; ilsi è quindi prontamente attivato per fornire il proprio supporto, recuperando dei teli puliti e in pochi minuti la piccola è venuta alla luce. Nel frattempo il ...

LAVENO - Evento eccezionale questa mattina sul traghetto "Ticino". Una donna ha partorito in mezzo al Verbano e una bambina è nata a bordo del traghetto che da tra Intra si dirigeva a Laveno, tra la s ...Fiocco rosa per Caterina Sofia: mamma e papà si erano imbarcati per raggiungere l'ospedale di Cittiglio ma le acque si sono rotte durante la traversata ...