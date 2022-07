Il Papa agli africani: “Non perdiamo la fiducia, ci incontreremo presto” (Di sabato 2 luglio 2022) Città del Vaticano – Il Viaggio Apostolico del Papa in Africa è saltato a causa del dolore al ginocchio. Al suo posto, in Congo e Sud Sudan, il Pontefice ha inviato il Segretario di Stato, il cardinale Parolin. E, in attesa della messa che celebrerà domani mattina nella basilica di San Pietro con la comunità africana, il Santo Padre ha inviato un messaggio alle popolazioni che avrebbe dovuto incontrare nel corso del viaggio. Di seguito il testo del videomessaggio: Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, buongiorno!Come sapete, oggi sarei dovuto partire per un pellegrinaggio di pace e riconciliazione nelle vostre terre. Il Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022) Città del Vaticano – Il Viaggio Apostolico delin Africa è saltato a causa del dolore al ginocchio. Al suo posto, in Congo e Sud Sudan, il Pontefice ha inviato il Segretario di Stato, il cardinale Parolin. E, in attesa della messa che celebrerà domani mattina nella basilica di San Pietro con la comunità africana, il Santo Padre ha inviato un messaggio alle popolazioni che avrebbe dovuto incontrare nel corso del viaggio. Di seguito il testo del videomessaggio: Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, buongiorno!Come sapete, oggi sarei dovuto partire per un pellegrinaggio di pace e riconciliazione nelle vostre terre. Il Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma nonlae nutriamo ...

Pubblicità

BrunaGueze : RT @Chicco_dal_1974: Mio papà era bellissimo. Ma bello davvero. Educato, intelligente, buono come non mai. Un omone di un metro e ottanta.… - scorpio66966 : RT @Chicco_dal_1974: Mio papà era bellissimo. Ma bello davvero. Educato, intelligente, buono come non mai. Un omone di un metro e ottanta.… - antobon2 : RT @Chicco_dal_1974: Mio papà era bellissimo. Ma bello davvero. Educato, intelligente, buono come non mai. Un omone di un metro e ottanta.… - luposilenzioso2 : RT @Chicco_dal_1974: Mio papà era bellissimo. Ma bello davvero. Educato, intelligente, buono come non mai. Un omone di un metro e ottanta.… - gianvitosibilio : @ebreieisraele dai conti fatti da Lapide egli ne aiuto' dai 600 agli 800 mila. Dai documenti puo' solo uscire di pi… -