Il Palio di Siena torna dopo due anni e regala emozioni: la Contrada del Drago vince al fotofinish (Di sabato 2 luglio 2022) Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto dalla Contrada del Drago . A correre sei Contrade su otto, dopo le uscite del Leocorno per l'infortunio del cavallo e del Bruco per ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Ildidedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto dalladel. A correre sei Contrade su otto,le uscite del Leocorno per l'infortunio del cavallo e del Bruco per ...

borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - borghi_claudio : Fra un'ora ci sarà la Prova Generale del Palio a #Siena e a seguire in ogni Contrada la grande cena della prova generale ?? - RobertoSignore7 : RT @sscaramelli: È Drago! #Siena #Palio - pameladiverona : RT @CarloF0554ti: Il Palio di Siena su La7 è lo stesso format della MaratonaMentana, coi cavalli al posto di Damilano. -