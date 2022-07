Il Napoli ha depositato i contratti di Oliveira e Kvaratskhelia (Di sabato 2 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli. Il Club Azzurro ha depositato il contratto dell'attaccante e l'ufficialità è arrivata sul sito della lega Serie A. Oltre a Kvaratskhelia, proveniente dalla dinamo Batumi, Il Napoli ha depositato anche il contratto di Mathias Oliveira.... Il difensore uruguaiano arriva dal Getafe. Piace Solbakken nel Bodo Glimt, ma c'è da superare la concorrenza della Roma. Politano sondato dai giallorossi, mentre si raffredda la pista Valencia dell'ex Gattuso.. Ancora attesa per Gerard Delofeu. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Khvichaè un nuovo giocatore del. Il Club Azzurro hail contratto dell'attaccante e l'ufficialità è arrivata sul sito della lega Serie A. Oltre a, proveniente dalla dinamo Batumi, Ilhaanche il contratto di Mathias.... Il difensore uruguaiano arriva dal Getafe. Piace Solbakken nel Bodo Glimt, ma c'è da superare la concorrenza della Roma. Politano sondato dai giallorossi, mentre si raffredda la pista Valencia dell'ex Gattuso.. Ancora attesa per Gerard Delofeu.

