Il Milan scatta per il centrocampo | la Juve riapre una trattativa a sorpresa e il Monza bussa in casa Barcellona | le ultime di calciomercato

(Di sabato 2 luglio 2022) Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Roma. “Il viaggio di Henrikh si arricchisce di un’altra tappa. A tinte nerazzurre, con il richiamo dell’Armenia, che ricorda le origini di un altro grande ex interista, Youri Djorkaeff. Benvenuto, Henrikh!”. La Fiorentina rischia di perdere seriamente Milenkovic e si è attivata per il sostituto. Occhi su Simon Kjaer, è destinata ad aprirsi una doppia operazione con il. Sempre inInter sono sempre più vicine le cessioni di Skriniar e de Vrij, si è riaperta lacon il Torino per Bremer. Offerta del Boca per Vidal. Ilspinge per Douglas Luiz dell’Aston Villa, è il nome in pole per il. Morata è in contatto per il rinnovo con l’Atletico Madrid e non è da escludere ...