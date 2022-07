Il Marsiglia insiste per Tudor come successore di Sampaoli

(Di sabato 2 luglio 2022) Il: Igorsulla panchina al posto di. Contatti positivi con l’ex tecnico del Verona Ilper portaresulla propria panchina dopo l’addio del croato al Verona. In base a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club francese avrebbe individuato nell’ex allenatore dell’Hellas Verona il nome giusto per succedere a. I contatti tra le parti sono stati positivi e restano solo alcuni dettagli da definire per un contratto biennale. Dafiltra ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

