"Il marito dica la verità”. Spuntano nuove accuse nel giallo di Liliana (Di sabato 2 luglio 2022) accuse da parte della famiglia e da Claudio Sterpin nei confronti del marito di Liliana Resinovich: intanto si fa sempre più strada l'ipotesi suicidio Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022)da parte della famiglia e da Claudio Sterpin nei confronti deldiResinovich: intanto si fa sempre più strada l'ipotesi suicidio

Pubblicità

Valluch1 : @TazioPandoro @Filo_Rossi Io l'ho letto piu volte. È OFFENSIVO che chi ha avuto mamy e papy e poi il marito a parar… - la_patrizia_ : Gli uomini che cercano di offendere le donne con: “vai a lavare i piatti, vai a cucinare ecc” li prenderei a calci… - nik_easyrider1 : ?? -pronto! -signora lei ha la topa? - ma come si permette cafone porco maniaco... -signora lei ha la topa? -ancora… - GiancarloBiasi3 : @lautarizzata Io sono pronto a patto che qualche stronzo mi dica chi è il MARITO di Soleil. - madliber : @macchietta5 Zero. Idraulici non ci si improvvisa. E non serve avere il clasico marito che dica: 'no ma lo riparo… -