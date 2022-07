Il Lazio nella morsa della siccità (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - "Drammatico è lo stato della risorsa idrica nel Lazio, dove a Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63% in meno e nella provincia si sono registrati, in pochi giorni, ben 496 interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere altrettanti incendi: l'Aniene è praticamente dimezzato rispetto alla portata media, il Tevere registra livelli più bassi anche del "siccitosissimo" 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti, il lago di Nemi è di oltre 1 metro più basso del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello dello scorso anno". Con questi numeri e queste parole l'Osservatorio nazionale dell'Anbi ha descritto la situazione dei bacini idrici della regione, in quella che rischia di essere ricordata come l'estate dell'emergenza siccità. Anche il Premier Mario Draghi, in conferenza ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - "Drammatico è lo statorisorsa idrica nel, dove a Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63% in meno eprovincia si sono registrati, in pochi giorni, ben 496 interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere altrettanti incendi: l'Aniene è praticamente dimezzato rispetto alla portata media, il Tevere registra livelli più bassi anche del "siccitosissimo" 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti, il lago di Nemi è di oltre 1 metro più basso del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello dello scorso anno". Con questi numeri e queste parole l'Osservatorio nazionale dell'Anbi ha descritto la situazione dei bacini idriciregione, in quella che rischia di essere ricordata come l'estate dell'emergenza. Anche il Premier Mario Draghi, in conferenza ...

