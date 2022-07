Il lavoro fatto sul Pnrr non è poi così male. Teniamoci stretto Draghi (Di sabato 2 luglio 2022) Al direttore - Per le novità nel frattempo intervenute in diversi versanti, un’integrazione o, comunque, una verifica della completa attualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza – di cui scrive Stefano Cingolani sul Foglio del 1° luglio – appare necessaria. Sarebbe contraddittorio sostenere, da un lato, l’eccezionalità del contesto in cui ci muoviamo, a cominciare dagli effetti della guerra in Ucraina, dai problemi dell’energia e, poi, dell’inflazione e, dall’altro, ritenere intangibile il Pnrr che attenderebbe solo una completa “messa a terra”. Per una tale operazione mirata a possibili emendamenti, sono necessarie una coesione tra le forze di maggioranza, nonché una chiarezza di obiettivi che non possono essere inquinati dall’eventuale intento di parlare, da parte delle forze politiche, ai rispettivi elettorati, da mobilitare fra alcuni mesi. Non sarebbe ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 2 luglio 2022) Al direttore - Per le novità nel frattempo intervenute in diversi versanti, un’integrazione o, comunque, una verifica della completa attualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza – di cui scrive Stefano Cingolani sul Foglio del 1° luglio – appare necessaria. Sarebbe contraddittorio sostenere, da un lato, l’eccezionalità del contesto in cui ci muoviamo, a cominciare dagli effetti della guerra in Ucraina, dai problemi dell’energia e, poi, dell’inflazione e, dall’altro, ritenere intangibile ilche attenderebbe solo una completa “messa a terra”. Per una tale operazione mirata a possibili emendamenti, sono necessarie una coesione tra le forze di maggioranza, nonché una chiarezza di obiettivi che non possono essere inquinati dall’eventuale intento di parlare, da parte delle forze politiche, ai rispettivi elettorati, da mobilitare fra alcuni mesi. Non sarebbe ...

