Il conduttore napoletano confessa l' amore per la showgirl

Pubblicità

Che sia come ballerino, comeo come deejay, il belnon ne può fare affatto a meno della buona musica. A proposito, siete curiosi di sapere quanto guadagna come deejay Così come ...Giancarlo Magalli non ha bisogno di presentazioni. Autore etelevisivo, il mondo dello spettacolo ha sempre fatto parte del suo DNA, anche grazie a ...tutti ricorrendo a un accento...Stefano De Martino ha preso la situazione in mano ed ha spiazzato tutti i fan. Ha mostrato in diretta un talento che nessuno conosceva.Stefano De Martino instancabile: sapete a quanto ammonta il suo cachet da deejay per una sola ora di serata Non immaginereste mai.