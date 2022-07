Il ceceno Kadyrov canta vittoria | crolla l' ultimo avamposto ucraino nel Lugansk

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) "Lysychansk è nostra! Le nostre unità sono già nel centro della città!" Il leaderRamzanlo ha annunciato su Telegram spiegando che i suoi uomini, impegnati con le forze armare russe nella guerra in Ucraina, sarebbero entrati nel centro della città assediata,per l'occupazione del. Già stamattina, un rappresentante della milizia popolare dell'autoproclamata repubblica di Luhansk, Andriy Marochko, aveva dato notizia del completo accerchiamento di Lysychansk. Le forze russe stanno bombardando da giorni la città di Lysychansk e i suoi dintorni e i combattenti ucraini hanno trascorso settimane nel tentativo di difendere la città e di evitare che cadesse in mano alla Russia, come successo alla vicina Severodonetsk una settimana fa. Intanto il capo ...