(Di sabato 2 luglio 2022) L'ex nuotatore punta a raccogliere fondi per finanziare progetti pediatrici all'Microcitemico di Cagliari: 'In acqua lei è accanto a ...

Pubblicità

_IlBoris : Quanto blatera il dj, campione mondiale di chiacchiere?? - NinniDo : @elio_vito @antonellocapor2 @marcotravaglio ...certo che passare da Berlusca a Travaglio...è da campione mondiale d… - losqualosaltato : @MarcoSimoni4 @Rnerazzurrait @LapoDeCarlo1 @GBorzillo Sarebbe già qualcosa ma mi sembra tanto per il campione mondiale di dilanio a squadre. - Maria_Intermite : RT @GeorgeSpalluto: 7^ FINALE Mondiale nella storia del Settebello azzurro. L'Italia di Sandro Campagna cercherà domenica la 5^ vittoria ai… - universo_astro : RT @CristinaMolendi: @Kasparov63 ex campione mondiale di scacchi, attivista, scrittore e fermo oppositore di #Putin. Con queste cartine ci… -

TGCOM

L'ex nuotatore punta a raccogliere fondi per finanziare progetti pediatrici all'ospedale Microcitemico di Cagliari: 'In acqua lei è accanto a ...Infine vi indichiamo i riferimenti deldi Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @... alle spalle deldel mondo in carica di Formula 1 troviamo Sergio Pérez che accusa comunque ... Il campione mondiale Sorrentino inizia il giro della Sardegna a nuoto in ricordo della figlia morta: "Così aiuto i bambini in ospedale" GP Gran Bretagna, qualifiche: la dolce prima volta. Sainz conquista la sua prima pole a Silverstone, davanti a Verstappen e Leclerc ...Firenze, 2 luglio 2022 - Si chiama Sergio Marchetti, è di Montevarchi, porta sulla maglia il numero 8426, e con i suoi 77 anni (settantasette, già) è il decano del plotone toscano alla Maratona delle ...