Il bandolo - Sanità territoriale | trasformazioni e il nuovo DM 77

(Di sabato 2 luglio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenzanell'ambito del Servizio sanitario nazionale (DM 77). Una riforma che rimette ...

Pubblicità

Radio Radicale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (DM 77). Una ...Puntata di "Ildella matassa - Come cambiera' la sanita' dopo il covid Come mettere a sistema ricerca, ospedali, farmaceutica ed efficientare la spesa pubblica" di lunedì 20 giugno 2022 condotta da Valeria ... Il bandolo della matassa - Come cambierà la sanità dopo il covid Come mettere a sistema ricerca, ospedali, farmaceutica ed efficientare la spesa pubblica (20.06.2022)