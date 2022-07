(Di sabato 2 luglio 2022) per portare l’argentino in Brianza Come riferito dal Corriere della Sera ilebbe muovendo passi concreti con Adrianoper arrivare a Mauro. I contatti con Luis Campos per il centravanti sono già stati avviati: il Psg, alle porte di una rivoluzione nella rosa, ha messo in vendita Maurito, il cui sostituto sarà Scamacca del Sassuolo. Ilpunta ad ottenere l’attaccante con la formula del prestito oneroso e con ingaggio però largamente condiviso:, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione dia uno dei tanti programmi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tomas1374 : CVD Un'estate a star dietro alle favolette della banda monzese, con un fatturato ridicolo Qualche nome altisonante… - Chicca141002 : RT @SilviaPrato1: C'è un'altro calciatore argentino...che per 'star dietro' al suo procuratore...si è rovinato la carriera...!!! #Icardi #… - SilviaPrato1 : C'è un'altro calciatore argentino...che per 'star dietro' al suo procuratore...si è rovinato la carriera...!!! #Icardi #Dybala -

... Mauro sarebbe ladella squadra, Wanda delle reti del Biscione , con la prospettiva di non ...ieri con una storia su Instagram , postando una foto di San Siro, ha mostrato malinconia per i ......questo anche con giocatori che si sentonoma che non sono niente". Sono le due parole ad As di Jerome Rothen , ex calciatore del club parigini, che ha parlato della situazione di Mauro... Icardi star del Monza e Wanda star di Mediaset: il piano di Galliani Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno cullando un sogno impossibile: creare per il loro Monza, neopromosso in Serie A, la coppia d'attacco tutta argentina Mauro Icardi-Paulo Dybala. Dalle indisc ...Il centravanti ex Inter vuole tornare in Italia, rimpiange Milano. Galliani ha un piano: prestito oneroso, ingaggio condiviso col Psg (che vuole venderlo) e Wanda in un programma Mediaset ...