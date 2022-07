Ibrahimovic | relax in barca | poi si dedica alla pesca | VIDEO

Pubblicità

sportli26181512 : Ibra, l'attesa del rinnovo tra relax e lavoro: l'appuntamento col Milan e quel silenzio su Calhanoglu...: 'Il tempo… -

Così recitava la didascalia del post (l'ultimo) pubblicato da Zlatan su Instagram ...che al momento si trova in vacanza al mare in una località top secret (forse in Sardegna) tra (lo ...Mette piede in campo l'ultra quarantenne Zlatan e i fan impazziscono. Poi si spellano ... il ritrovo si è spostato a Casa Milan, nella sala della sede, con collegamenti live sul ... Ibra, l'attesa del rinnovo tra relax e lavoro: l'appuntamento col Milan e quel silenzio su Calhanoglu... La scelta di Ibra è fatta da tempo: contratto simbolico, con bonus legati agli obiettivi di squadra e personali. Il punto della situazione ...