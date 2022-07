I tragici giorni di prigionia di Henri Alleg durante la guerra in Algeria (Di sabato 2 luglio 2022) In questa immensa prigione sovraffollata, dove ogni cella accoglie un dolore, parlare di sé è quasi indecente. Al pianterreno c’è la «divisione» dei condannati a morte. Sono ottanta, le caviglie incatenate, che attendono la grazia o l’esecuzione. Tutti viviamo sul loro ritmo. Non c’è detenuto che non si rivolti la sera sul suo pagliericcio al pensiero che l’alba può essere fatale, che non si addormenti senza la speranza che non succeda nulla. Eppure, è dal loro «braccio» che salgono ogni giorno i canti proibiti, i magnifici canti che nascono sempre dal cuore dei popoli in lotta per la loro libertà. I torturati? Da molto tempo la parola ci è divenuta familiare, sono rari qui coloro che sono scampati alla tortura. A quelli che arrivano, a coloro cui si può rivolgere la parola, si chiede subito: «Da quanto tempo arrestato? Torturato? I paras1 o i poliziotti?» Il mio caso è eccezionale ... Leggi su linkiesta (Di sabato 2 luglio 2022) In questa immensa prigione sovraffollata, dove ogni cella accoglie un dolore, parlare di sé è quasi indecente. Al pianterreno c’è la «divisione» dei condannati a morte. Sono ottanta, le caviglie incatenate, che attendono la grazia o l’esecuzione. Tutti viviamo sul loro ritmo. Non c’è detenuto che non si rivolti la sera sul suo pagliericcio al pensiero che l’alba può essere fatale, che non si addormenti senza la speranza che non succeda nulla. Eppure, è dal loro «braccio» che salgono ogni giorno i canti proibiti, i magnifici canti che nascono sempre dal cuore dei popoli in lotta per la loro libertà. I torturati? Da molto tempo la parola ci è divenuta familiare, sono rari qui coloro che sono scampati alla tortura. A quelli che arrivano, a coloro cui si può rivolgere la parola, si chiede subito: «Da quanto tempo arrestato? Torturato? I paras1 o i poliziotti?» Il mio caso è eccezionale ...

