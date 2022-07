I “Ragazzi della Madonna delle Grazie” ancora insieme per il tradizionale raduno (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche quest’anno si è rinnovato, per i “Ragazzi della Madonna delle Grazie”, l’appuntamento per una giornata da trascorrere insieme all’insegna dell’amicizia. La giornata di giovedì è iniziata con il ritrovo nei pressi del Bue Apis, (per i beneventani ‘a Ufera ), ed è proseguita con la Santa Messa presso la Chiesa di San Donato in Corso Dante. Successivamente spazio al pranzo presso uno dei locali della Provincia di Benevento, pretesto per trascorrere del tempo insieme tra ricordi, canzoni e gag per una giornata da ricordare. L’organizzazione è spettata al Presidente in carica da due anni, Pierino Carluccio, al Collaboratore prof. Pasquale Giordano, al Segretario Gerardo Romano (assente perchè convalescente) e a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche quest’anno si è rinnovato, per i “”, l’appuntamento per una giornata da trascorrereall’insegna dell’amicizia. La giornata di giovedì è iniziata con il ritrovo nei pressi del Bue Apis, (per i beneventani ‘a Ufera ), ed è proseguita con la Santa Messa presso la Chiesa di San Donato in Corso Dante. Successivamente spazio al pranzo presso uno dei localiProvincia di Benevento, pretesto per trascorrere del tempotra ricordi, canzoni e gag per una giornata da ricordare. L’organizzazione è spettata al Presidente in carica da due anni, Pierino Carluccio, al Collaboratore prof. Pasquale Giordano, al Segretario Gerardo Romano (assente perchè convalescente) e a ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Con che coraggio domani non aprite i giornali con questi fenomeni? Con quale coraggio? Da Paltrinieri a questi quat… - riccardomagi : Abbiamo appena votato in commissione lo #IusScholae Tra le tante leggi inadeguate e fuori dal tempo che è urgente… - Inter : Gol dopo gol, siamo arrivati fino al titolo ??? Tutte le reti del girone di ritorno 2021/2022 dei ragazzi della Prim… - Domenico1oo777 : RT @CIPnotizie: ?? Un veloce #recap della giornata di gare di ieri agli @epyg2022 ! ?? Forza ragazze e ragazzi facciamo il tifo per voi! #e… - epyg2022 : RT @CIPnotizie: ?? Un veloce #recap della giornata di gare di ieri agli @epyg2022 ! ?? Forza ragazze e ragazzi facciamo il tifo per voi! #e… -