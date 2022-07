I principi William e Harry ricordano mamma Diana che li ha ispirati a «combattere per un mondo migliore» (Di sabato 2 luglio 2022) I due fratelli sono intervenuti in occasione dei Diana Awards, nel giorno del compleanno della principessa, e a 25 anni dalla sua tragica scomparsa Leggi su vanityfair (Di sabato 2 luglio 2022) I due fratelli sono intervenuti in occasione deiAwards, nel giorno del compleanno della principessa, e a 25 anni dalla sua tragica scomparsa

