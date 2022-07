Hockey | il portiere russo Fedotov non si arruola | Putin lo accusa di diserzione e comanda l’arresto

Leggi su sportface

(Di sabato 2 luglio 2022) Ildisu ghiaccio, Ivan, è statoto di, per non essersito nell’esercito della sua nazione per la guerra in Ucraina. Il giocatore sovietico infatti aveva appena firmato un contratto da oltre un miliardo di euro con i Philadelphia Flyers e questa mossa è stata vista come un modo per sfuggire all’mento. Per questa ragioneè stato prelevato da alcuni poliziotti in borghese dalla sua abitazione di San Pietroburgo, per poi essere portato nell’ufficio di reclutamento più vicino ed essere spedito a combattere in Ucraina. Ilinoltre rischia anche un anno di carcere, per retinenza alla leva. SportFace.