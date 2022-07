“Ho voglia di tornare sul palcoscenico”, afferma Grillo, forse deluso dagli ultimi eventi politici (Di sabato 2 luglio 2022) Già in uno dei suoi ultimi post non ha esitato a rivolgersi verso i deputati ‘scisionisti’ definendoli “traditori”. Poi la ‘questione Draghi‘, con Conte fomentato contro il premier, reo di aver chiesto al garante la sua rimozione dalla leadership del Movimento. Già il Movimento, la sua ‘creatura’ che ora, dopo le mirabilie di un’ascesa impossibile, appare prossimo al naufragio. Una parte degli eletti, ingrati, hanno omesso di versare il contribuito per la ‘causa’ poi, le decine di parlamentari e senatori ‘fuggiti’ con Di Maio hanno fatto il resto: le casse sono vuote, la situazione è a dir poco drammatica. Così è venuto a Roma, ha cercato di parlare, confrontarsi, insomma ‘metterci una pezza’, ma orami qualcosa si è rotto. Purtroppo Beppe Grillo, lui che per professione ha sbancato con la comicità, ha preso troppo sul ‘serio’ gli italiani, quasi non li ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) Già in uno dei suoipost non ha esitato a rivolgersi verso i deputati ‘scisionisti’ definendoli “traditori”. Poi la ‘questione Draghi‘, con Conte fomentato contro il premier, reo di aver chiesto al garante la sua rimozione dalla leadership del Movimento. Già il Movimento, la sua ‘creatura’ che ora, dopo le mirabilie di un’ascesa impossibile, appare prossimo al naufragio. Una parte degli eletti, ingrati, hanno omesso di versare il contribuito per la ‘causa’ poi, le decine di parlamentari e senatori ‘fuggiti’ con Di Maio hanno fatto il resto: le casse sono vuote, la situazione è a dir poco drammatica. Così è venuto a Roma, ha cercato di parlare, confrontarsi, insomma ‘metterci una pezza’, ma orami qualcosa si è rotto. Purtroppo Beppe, lui che per professione ha sbancato con la comicità, ha preso troppo sul ‘serio’ gli italiani, quasi non li ...

Pubblicità

francesca_flati : Il ritmo delle iscrizioni al @Mov5Stelle è salito a 100 al giorno! Un dato incredibile: c'è tanta voglia di partec… - Svenlarenna : Il sentimento che vive Pete in questo momento tra paura di tornare da Vegas e Voglia di tornare da Vegas, lo sta es… - italiaserait : “Ho voglia di tornare sul palcoscenico”, afferma Grillo, forse deluso dagli ultimi eventi politici - Otpsiall : la mia voglia di tornare a casa è talmente tanta che ho già preparato la valigia nonostante me la vengano a prendere Lunedì?? - MichelaLanzett1 : Ho una voglia matta di andare in discoteca, tornare alle 6 del mattino, mangiare lo gnocco ingrassato unto con il p… -