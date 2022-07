Hermann Hesse, dal tormento al pacifismo di Siddaharta (Di sabato 2 luglio 2022) Hermann Hesse è uno dei pochi scrittori che, ancora in vita, fu considerato alla stregua di un guro. Una vita complicata e un convinto pacifismo sono i tratti distintivi del Premio Nobel per la Letteratura. Tra i suoi scritti più famosi, citiamo Siddharta e il Lupo nella Steppa; testi che, forse più degli altri, descrivono le note peculiari di questa singolare personalità vissuta tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. La vita di Hermann Hesse inizia già avvolta dai turbamenti; in quella Germania del 1877 i genitori sono pietisti e il clima religioso è oppressivo. Solo il nonno, missionario in India, sembra essere un piacevole ‘diversivo’ per il giovane Hesse. In grado di scrivere capolavori ricchi di spiritualismo e ricerca di pace interiore, Hermann ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022)è uno dei pochi scrittori che, ancora in vita, fu considerato alla stregua di un guro. Una vita complicata e un convintosono i tratti distintivi del Premio Nobel per la Letteratura. Tra i suoi scritti più famosi, citiamo Siddharta e il Lupo nella Steppa; testi che, forse più degli altri, descrivono le note peculiari di questa singolare personalità vissuta tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. La vita diinizia già avvolta dai turbamenti; in quella Germania del 1877 i genitori sono pietisti e il clima religioso è oppressivo. Solo il nonno, missionario in India, sembra essere un piacevole ‘diversivo’ per il giovane. In grado di scrivere capolavori ricchi di spiritualismo e ricerca di pace interiore,...

