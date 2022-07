Guerra in Ucraina, il ceceno Ladyrov: "Lysychansk è caduta". 270 missili sulla regione di Sumy in 24 ore (Di sabato 2 luglio 2022) Lysychansk è caduta. La città gemella di Severodonetsk rimasta l'ultimo avamposto per l'occupazione del Lugansk , è stata conquistata dalle forze filorusse. "L'unità delle forze alleate sono nel... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 luglio 2022). La città gemella di Severodonetsk rimasta l'ultimo avamposto per l'occupazione del Lugansk , è stata conquistata dalle forze filorusse. "L'unità delle forze alleate sono nel...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo.… - myrtamerlino : A San Pietroburgo una coraggiosa ragazza si è presentata alla cerimonia di laurea scrivendo su un foglio 'No alla… - AngeloCiocca : Dopo l'Ue, che ha dimostrato di valere poco e nulla in fatto di politica estera nella guerra tra Russia e Ucraina,… - Mafara72 : RT @oggisettimanale: “Le grida delle tifoserie non possono nascondere che c’è un aggressore e un aggredito”. Su #OggiSettimanale in edicola… - ItlnAmrcn68 : RT @Niko73230048: #Ucraina, #Draghi dal # '8mila soldati italiani pronti' (alla guerra) mandaci tuo figlio in #guerra, che invece se ne sta… -